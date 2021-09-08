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الأربعاء، 08-09-2021 01:08 م

مصر: وزارة الصحة تكشف موعد القفزة في المنحنى الوبائي لكورونا

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الوكيل الاخباري- كشفت وزارة الصحة المصرية أن هناك ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، وهناك قفزة أخرى سيشهدها المنحنى الوبائي لهذا الفيروس بعد منتصف شهر سبتمبر الجاري.

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كما أكدت التقارير الرسمية لوزارة الصحة المصرية ارتفاع معدلات الشفاء من هذا الفيروس داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، إذ وصلت نسب الشفاء إلى ما يقرب من 82%.

وأشارت تقارير الوزارة أن أعداد مصابي فيروس كورونا في زيادة، لافتة إلى أن الحالات الصحية تتراوح بين "بسيطة ومتوسطة"، مشددة على أهمية التطعيمات ضد هذا الفيروس.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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