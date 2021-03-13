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السبت، 13-03-2021 12:20 ص

عن عمر ناهز الـ85 عاما

مصر.. وفاة الصحفي عباس الطرابيلي متأثرا بمضاعفات كورونا

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العلم المصري


الوكيل الإخباري - توفي يوم الجمعة الكاتب الصحفي المصري عباس الطرابيلي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر ناهز الـ85 عاما.

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وأصيب الكاتب الكبير عباس الطرابيلي بفيروس كورونا قبل نحو 10 أيام، وتم نقله إلى مستشفى العزل بالشيخ زايد نظرا لتدهور حالته الصحية.


وقالت ابنته الدكتورة عزة عباس الطرابيلي إنها "فوجئت بحالته الصحية وشعوره بضيق شديد في التنفس، وآلام في الصدر، فأبلغت على الفور الإسعاف ونقلته لأقرب مستشفى وهناك تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا".

 

جدير بالذكر أن الطرابيلي كاتب ومؤرخ مصري وله عمود يومي بصحيفتي "المصري اليوم" و"الوفد" ومن مواليد محافظة دمياط سنة 1936.


وعمل رئيسا لتحرير جريدة "الوفد" عام 1998، وله العديد من الكتب التاريخية التي تهدف إلى تنوير العقل المصري وإعادة تعريف الشعب المصري بتاريخه.
ومن أهم أعماله "أحياء القاهرة المحروسة" و"غرائب الأسماء المصرية والعربية" و"من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق".

 

 

المصدر: روسيا اليوم 

 

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