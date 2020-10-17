السبت 17-10-2020
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السبت، 17-10-2020 01:43 ص

مصر : 11 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية امس الجمعة، عن خروج 78 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 98089 حالة حتى اليوم.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

 

المصدر - البيان 


 




 

 


 

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