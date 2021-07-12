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الإثنين، 12-07-2021 08:03 ص

مصر .. 117 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة

مصر
توضيحية


الوكيل الإخباري - سجلت وزارة الصحة المصرية يوم الأحد 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة، نزولا من 121 إصابة و15 وفاة في اليوم السابق.

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وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 283102، من ضمنهم 218412 حالة تم شفاؤها، و16396 حالة وفاة".


وقررت الحكومة المصرية في الأسبوع الماضي تخفيف قيود دخول الفنادق والمطاعم ودور السينما والمسارح برفع طاقتها الاستيعابية من 50 بالمئة إلى 70 بالمئة مع تباطؤ الإصابات بفيروس كورونا.


وتخفف مصر تدريجيا القيود المفروضة لمكافحة انتشار الوباء منذ الأول من يونيو.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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