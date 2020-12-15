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الثلاثاء، 15-12-2020 07:27 ص

511 إصابة جديدة

مصر ..23 وفاة جديدة بكورونا

مصر
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الصحية في مصر يوم الاثنين، تسجيل 511 إصابة إلى جانب 23 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيانها اليومي عن خروج 257 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم من مرض كوفيد 19، الذي يسببه فيروس كورونا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.
كما وارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 105 آلاف و132 حالة حتى ليل الاثنين - الثلاثاء.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 122 ألفا و86 إصابة والوفيات إلى 6943 وفاة.


المصدر: روسيا اليوم 

 

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