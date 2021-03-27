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السبت، 27-03-2021 08:36 ص

670 إصابة

مصر .. 36 وفاة جديدة بكورونا

كمن
من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 670 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و36 وفاة خلال اليوم الأخير.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد يوم الجمعة، إن "إجمالي الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، بلغ 198681 منهم 152198 حالة تم شفاؤها، و11804 حالات وفاة".

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وكانت حصيلة الإصابات يوم الخميس 661 حالة، وحصيلة الوفيات 48 حالة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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