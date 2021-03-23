الثلاثاء 23-03-2021
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الثلاثاء، 23-03-2021 08:31 ص

643 إصابة

مصر .. 39 وفاة جديدة بكورونا

مصر
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 39 وفاة و643 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

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وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان له، إن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 11637، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 196061.


وأفادت وزير الصحة المصرية هالة زايد، يوم الاثنين، بأن الحكومة المصرية بصدد إبرام اتفاقية مع شركة "سينوفاك بيوتيك" الصينية خلال شهر مارس الجاري لتصنيع لقاحها الواقي من فيروس كورونا في مصر.


ولم تتلق مصر لقاحات "سينوفاك" لكنها حصلت على 650 ألف جرعة من لقاح صيني آخر من إنتاج شركة "سينوفارم".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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