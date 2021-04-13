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الثلاثاء، 13-04-2021 08:10 ص

818 إصابة

مصر.. 42 وفاة جديدة بكورونا

مصر
توضيحية


الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 42 وفاة و818 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 12487، فيما بلغ عدد الإصابات 211307.

 

 

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 40 وفاة و812 إصابة بالفيروس.
ودعت الوزارة في تغريدة عبر "تويتر" جميع المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا طوال شهر رمضان، لحماية أنفسهم وعائلاتهم.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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