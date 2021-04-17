مصر ..42 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري- سجلت وزارة الصحة المصرية، يوم الجمعة، 841 إصابة جديدة بفيروس كورونا و42 وفاة، مقارنة مع 837 إصابة و41 وفاة في اليوم السابق.



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وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 214639 من ضمنهم 162170 حالة تم شفاؤها، و12653 حالة وفاة".



وكان رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي المصرية أشرف حاتم، أعلن الجمعة دخول مصر الموجة الثالثة لفيروس كورونا.



وأشار في تصريحات صحافية إلى أن المستشفيات الجامعية تشهد زيادة يومية في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال هذه الفترة مشيرَا إلى أن مصر تشهد حاليًا الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

المصدر : روسيا اليوم