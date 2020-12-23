مصر: 42 وفاة و911 إصابة بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري -

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أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الأربعاء تسجيل 42 وفاة، و911 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا.وأوضحت وزيرة الصحة هالة زايد خلال مؤتمر صحفي اليوم حول مستجدات فيروس كورونا، أن العدد الإجمالي لضحايا الفيروس في البلاد ارتفع إلى 7000 وفاة و 127 ألف إصابة منذ بدء الجائحة.وحول اللقاح المضاد اشارت زايد، إلى انه سيتم الانتهاء من الاختبارات الخاصة باللقاح بحلول الأسبوع القادم عن طريق الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، ولفتت إلى أنه سيتم إتاحة موقع الكتروني لتسجيل الراغبين في تلقي اللقاح ،والأولوية للعاملين بالقطاع الصحي وأصحاب أمراض الأورام، والفشل الكلوي والأمراض المزمنة.