الأربعاء 23-12-2020
الوكيل الاخباري

الملك يبحث الشراكة الاستراتيجية مع نائب الرئيس الأمريكي

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية

لأول مرة.. مجلس النواب يعقد ٣ جلسات متواصلة بواقع ١٨ ساعة عمل

لجنة الاوبئة توضح حول حظر الجمعة وعودة المدارس

الأمن العام يضبط مطلوبين بملايين الدنانير

مصر: 42 وفاة و911 إصابة بفيروس كورونا

553 وفاة بكورونا في ايطاليا و275 بأوكرانيا

الأردن يدين أعمال الحفريات بمدخل مقبرة الشهداء في القدس

شاهد بالفيديو .. اول ظهور لفتى الزرقاء صالح بأطراف اصطناعية

الحكومة تعلن عن مؤتمر صحفي يوم الخميس

الأربعاء، 23-12-2020 09:33 م

مصر: 42 وفاة و911 إصابة بفيروس كورونا

كورونا-وفيات


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الأربعاء تسجيل 42 وفاة، و911 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا.
اضافة اعلان

وأوضحت وزيرة الصحة هالة زايد خلال مؤتمر صحفي اليوم حول مستجدات فيروس كورونا، أن العدد الإجمالي لضحايا الفيروس في البلاد ارتفع إلى 7000 وفاة و 127 ألف إصابة منذ بدء الجائحة.

وحول اللقاح المضاد اشارت زايد، إلى انه سيتم الانتهاء من الاختبارات الخاصة باللقاح بحلول الأسبوع القادم عن طريق الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، ولفتت إلى أنه سيتم إتاحة موقع الكتروني لتسجيل الراغبين في تلقي اللقاح ،والأولوية للعاملين بالقطاع الصحي وأصحاب أمراض الأورام، والفشل الكلوي والأمراض المزمنة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا-أمريكا-3

553 وفاة بكورونا في ايطاليا و275 بأوكرانيا

رئيس-منظمة-الصحة-في-البرازيل-سنحصل-على-لقاح-كورونا-بحلول-يونيو-2021-

السعودية: 9 وفيات و177 اصابة بكورونا

الصحة

اطلاق منصة التسجيل للراغبين بأخذ لقاح كورونا بالاردن - رابط

بدء-إغلاق-عام-جديد-في-لبنان-لمواجهة-كورونا

الجزائر: 9 وفيات و480 اصابة بكورونا

2020_12_23_06_03_37

بريطانيا تعلن رصد سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا

كورونا-2-1-1200x675

744 وفاة و 39237 إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا

أخبار متعلقة
1

مصر: قرارات لمواجهة السلالة الجديدة من كورونا

23d4d947-d286-4c61-847a-7fcdbb9b0f9a

مصر تسجل 432 إصابة و 19 وفاة جديدة بكورونا

RTS34UV3-870

مصر تسجل 358 إصابة و15 وفاة جديدة بكورونا

23d4d947-d286-4c61-847a-7fcdbb9b0f9a

مصر : ارتفاع يومي متواصل بعدد حالات كورونا

5fbee2534c59b7530824cb04

مصر تسجل 365 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

43a2694c-4456-4bb1-820c-03d7c970fcbf

مصر توقف تجارب لقاح كورونا وتكشف السبب