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الأربعاء، 24-03-2021 09:09 ص

648 إصابة

مصر.. 43 وفاة جديدة بكورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 43 وفاة و648 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، في بيان له، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 11680، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 196709.

 

وأضاف أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس وصل إلى 150924، بعد تسجيل 500 حالة شفاء.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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