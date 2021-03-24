مصر.. 43 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 43 وفاة و648 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، في بيان له، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 11680، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 196709.

وأضاف أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس وصل إلى 150924، بعد تسجيل 500 حالة شفاء.

المصدر : روسيا اليوم

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