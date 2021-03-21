مصر .. 45 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، عن تسجيلها 644 إصابة و45 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

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وبحسب الصحة، فقد ارتفعت حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في البلاد لتصل إلى 194771 حالة، فيما بلغت الوفيات 11557 حالة.



كما أشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد بلغ 149489 شخصا.





الصحة: تسجيل 644 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 45 حالة وفاة الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي #فيروس_كورونا إلى 149489 وخروجهم من المستشفياتالصحة: تسجيل 644 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 45 حالة وفاة pic.twitter.com/eQlkKb7Czi March 20, 2021

المصدر : روسيا اليوم

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