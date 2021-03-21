الأحد 21-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

التخلص من الإجراءات الصارمة تمنّي أردني في الصيف القادم

زواتي : شركة كندية للتنقيب عن النفط لم تلتزم بدفع كفالة بمليون دينار

الصفدي : الاتفاقية الدفاعية مع أميركا لا تمس سيادتنا

بيان هام من حماية المستهلك حول ارتفاع أسعار بعض السلع التموينية

ضبط معمل غير مرخص للعصائر في اربد -صورة

الفنان الأردني أنور خليل يكشف تفاصيل وفاة ابنتيه بكورونا

الملكة رانيا : كل عام وقلب كل أم ينبض بالخير والحب - صور

أسعار الذهب الأحد 21/3/2021

الاستهلاكية المدنية : تثبيت أسعار مواد تموينية

تساؤلات كثيرة حول مخلفات مرضى كورونا المحجورين منزلياً

الأحد، 21-03-2021 08:13 ص

644 إصابة

مصر .. 45 وفاة جديدة بكورونا

مصر
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، عن تسجيلها 644 إصابة و45 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

اضافة اعلان

وبحسب الصحة، فقد ارتفعت حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في البلاد لتصل إلى 194771 حالة، فيما بلغت الوفيات 11557 حالة.


كما أشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد بلغ 149489 شخصا.

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
eYF25hZILbH139jxC7aY2aW1PkbtO8m78wscOGBz

الهند تسجل أعلى معدل يومي بإصابات كورونا خلال أربعة أشهر

استرازينيكا

أسترازينيكا ترد على مزاعم جديدة

ايطاليا

إيطاليا تبدأ اختبارات للقاح سبوتنيك V ضد كورونا قريبا

صحيفة

شركات سويدية تعلن استعدادها لإنتاج لقاح سبوتنيك V

المانيا

ألمانيا تسجل 13733 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس-كورونا-في-مصر

كندا تخفف قيود كورونا في كبرى مقاطعاتها لدعم الاقتصاد

أخبار متعلقة
زا

إصابات كورونا في الجزائر تحت عتبة الـ100 لأول مرة منذ أشهر

60456e694c59b73ec112985b

تونس.. 34 وفاة جديدة بكورونا

ترك

تركيا .. 75 وفاة جديدة بكورونا

6033bd7d42360460575077a8

السعودية .. 5 وفيات جديدة بكورونا

مغرب

المغرب.. تراجع في إصابات ووفيات كورونا

1-1339547

الإمارات.. 20 وفاة جديدة بكورونا