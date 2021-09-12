مصر.. 458 إصابة و13 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - سجلت وزارة الصحة المصرية يوم السبت 458 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة، مقابل 433 إصابة و11 وفاة الجمعة.

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وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي المصابين في مصر بفيروس كورونا حتى السبت بلغ 292476.



وأضاف أنه من إجمالي المصابين تعافى 246075 مصابا فيما توفي 16860.



وكشفت وزارة الصحة أن هناك ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، وأشارت إلى قفزة أخرى سيشهدها المنحنى الوبائي للفيروس بعد منتصف سبتمبر الجاري.

المصدر : روسيا اليوم

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