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الخميس، 11-03-2021 08:40 ص

645 إصابة

مصر.. 46 وفاة جديدة بكورونا

من
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 46 وفاة و645 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان له، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 11128، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 188361.


وأشار إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس وصل إلى 145418، بعد تسجيل 501 حالة شفاء.

 

المصدر: روسيا اليوم 

 

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