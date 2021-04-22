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الخميس، 22-04-2021 08:12 ص

861 إصابة

مصر.. 46 وفاة جديدة بكورونا

مصر
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 46 وفاة و861 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان له، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 12866، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 218902.


وأشار إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس وصل إلى 164803 حالات.
وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 42 وفاة و855 إصابة بالفيروس.

 

واتفقت مصر مع شركة "سينوفاك" الصينية على شراء 20 مليون جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا (سينوفارم)، ومن المتوقع أن تتسلم الدفعة الأولى والتي تشمل 500 ألف جرعة هذا الشهر.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 


 




 

 


 

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