السبت 29-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وفيات السبت 29/5/2021

تعديل استراتيجية البنك الدولي للأردن

سلالة جديدة من كورونا تظهر في فيتنام

انخفاض طفيف على الحرارة السبت

الارصاد : انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم

وزير الصحة يقرر توجيه من يعانون من الحساسية لاخذ المطعوم ضد كورونا بالمستشفيات الخاصة

الحكومة : قرار العودة للمدارس لازال مرهوناً بالوضع الوبائي

الهواري : نراقب الوضع الوبائي بكل حذر

الامن يتعامل مع اغلاق جسر ناعور من قبل محتجين

المركز الوطني للامن وادارة الازمات يعلن عن افتتاح مركز جديد للتطعيم ضد كورونا

السبت، 29-05-2021 08:56 ص

1133 إصابة

مصر .. 46 وفاة جديدة بكورونا

طكم


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الجمعة، عن تسجيلها 1133 إصابة و46 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

اضافة اعلان

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1133 حالة، مقارنة مع 1151 في بيانات الأربعاء و1132 الخميس، ليصل العدد الإجمالي إلى 259540 حالة.


وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 46 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 43 الأربعاء و54 الخميس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 14950 شخصا.


كما أفاد مجاهد بخروج 778 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 190254 شخصا.

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
60b1c7294c59b735982fa97f

الولايات المتحدة لا تزال تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا من كورونا

هند

تحسن طفيف في الوضع الوبائي بالهند

د

الصين .. 16 إصابة جديدة بكورونا

كورونا

سلالة جديدة من كورونا تظهر في فيتنام

60b14d7c42360425f22f646c

الصحة العالمية: منشأ فيروس كورونا المستجد تحكمه السياسة

فيروس-كورونا-في-مصر

الصحة البريطانية تعلن عن تسجيل 10 وفيات و 4182 إصابة بكورونا

أخبار متعلقة
هندط

كورونا في الهند.. وفيات قياسية خلال الـ 24 ساعة

را

البرازيل تسجل 2966 وفاة جديدة بكورونا

_111384315_gettyimages-1203463283

غزة: اجمالي الاصابات بفيروس كورونا يتجاوز 100 الف اصابة

corona-130421-india

الهند تسجل زيادة قياسية يومية بإصابات كورونا

6014611742360462145d1068

كندا: ألبرتا تفرض قيوداً جديدة للحد من الإصابة بكورونا

ال

إصابات كورونا اليومية في روسيا فوق الـ9 آلاف مجددا