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الثلاثاء، 09-02-2021 08:42 ص

567 إصابة

مصر .. 48 وفاة جديدة بكورونا

كورونا
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المصرية، يوم الاثنين، تسجيل 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة، مقارنة مع 534 إصابة و47 وفاة في اليوم السابق.

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وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين هو 170207 حالات من ضمنهم 132698 حالة تم شفاؤها و9699 حالة وفاة".


وكان مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين، أكد أنه تم رصد إصابات متكررة لأشخاص أصيبوا من قبل بكورونا، لكن بمضاعفات أقل، وذلك بعد مرور فترة زمنية.


وأشار إلى أن جميع اللقاحات الخاصة بالفيروس تؤدي نفس الغرض وجميعها متشابهة في تكوين أجسام مناعية للحد من مضاعفات الفيروس.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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