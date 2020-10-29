مصر: 49 إصابة بكورونا في جميع المدارس

الوكيل الاخباري- أعلن وزير التربية والتعليم المصري، الدكتور طارق شوقي، عن إصابة 49 شخص بفيروس كورونا في جميع مدارس أنحاء الجمهورية.

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وأكد الدكتور طارق شوقي، أن "هناك 14 محافظة لا يوجد بها أي إصابة بفيروس كورونا، ويوجد 6 محافظات بها إصابة واحدة لكل محافظة، وأكبر عدد بالقاهرة يوجد بها 19 إصابة، وعدد الإصابات بجميع مدارس الجمهورية 49 إصابة فقط من أصل 25 مليون طالب على مستوى الجمهورية".



وقال إن "هدف الوزارة الحفاظ على الطلبة وحقهم في التعليم بعيدا عن أي قرارات يتخذها أولياء الأمور أو المدارس"، مضيفا أنه "يتم العمل على وضع قواعد بشأن المدارس الخاصة والدولية والعمل على عقود ملزمة بين أولياء الأمور والمدارس".

المصدر: سبوتنيك



