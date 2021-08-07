مصر .. 5 وفيات و57 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - سجلت وزارة الصحة المصرية يوم الجمعة 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات، مقارنة مع 51 إصابة وسبع وفيات في اليوم السابق.

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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 284580، من ضمنهم 232601 حالة تم شفاؤها، و16562 حالة وفاة".



وكان مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية، محمد عوض تاج الدين، حذر المصريين من احتمالية عودة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.



وأشار تاج الدين في تصريحات صحافية ، إلى أن مصر تخطت الموجة الثالثة من الفيروس وانخفضت حالات الإصابة اليومية وأصبحت الحالات المرصودة قليلة، لكنه لفت إلى أن هناك زيادة بسيطة في عدد الحالات خلال الأسبوع الأخير.

المصدر : روسيا اليوم