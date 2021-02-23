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الثلاثاء، 23-02-2021 08:43 ص

623 إصابة

مصر .. 51 وفاة جديدة بكورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المصرية، يوم الاثنين، تسجيل 623 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 وفاة مقارنة مع 608 إصابات و55 وفاة في اليوم السابق.

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وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين هو 178774 حالة، من ضمنهم 138183 حالة تم شفاؤها و10404 حالات وفاة".


وكانت وزير الصحة المصرية ، الدكتورة هالة زايد أكدت أن الدولة تعمل على توسيع دائرة الحصول على لقاحات فيروس كورونا.


وأوضحت أنه سوف يتم إنشاء مركز لتلقي اللقاحات في كل محافظة، مشددة على أن الوزارة سوف تتابع حالة كل مواطن يحصل على اللقاح، وسوف تستلم مصر خلال العام الجاري 40 مليون جرعة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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