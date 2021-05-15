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السبت، 15-05-2021 09:35 ص

1197 إصابة

مصر .. 56 وفاة جديدة بكورونا

كوز
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الجمعة، عن تسجيلها 1197 إصابة و56 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

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وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1197، مقابل 1187 في بيانات الأربعاء و1193 الخميس، ليصل العدد الإجمالي إلى 243317 حالة.


وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 56 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 58 الأربعاء و59 الخميس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 14206 حالات.


كما أفاد مجاهد بخروج 556 مريضا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 179817 شخصا.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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