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الثلاثاء، 27-04-2021 07:58 ص

991 إصابة

مصر .. 58 وفاة جديدة بكورونا

مصر
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 991 إصابة جديدة بفيروس كورونا و58 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة، إنه تم تسجيل 991 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، و58 حالة وفاة جديدة.


وأشار إلى ارتفاع حالات الشفاء بين مصابي كورونا إلى 167900 وخروجهم من المستشفيات.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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