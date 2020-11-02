مطالب بإغلاق عام لأربعة أسابيع للسيطرة على كورونا في لبنان

الوكيل الاخباري- دعا وزير الصحة اللبناني حمد حسن إلى الإغلاق العام في لبنان لأربعة أسابيع مع اتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وقال الوزير حسن إن البلاد دخلت مرحلة خطيرة جديدة من تفشي فيروس كورونا تستدعي التعاطيَ معها بطريقةٍ تختلفُ عن سابقاتها، وأوصينا بالإقفال بشكل أوسع لنصل إلى بر الأمان، مشيرا إلى أن المستشفيات لا تستطيع استيعاب هذا الكم من الإصابات، ولم تعد الأسرة التي يجري تجهيزها تكفي للحالات المصابة، والبالغة 1500 إلى 1700 إصابة يوميا.



وقال: إن أي تقصير بتجهيزات الأسرة سيكون له تداعيات بارتفاع الوفيات، والأخطر اليوم هو تسجيل عدد وفيات بفئات عمرية شابة.



وطالب رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب النائب عاصم عراجي باغلاق عام لأسبوعين لإراحة القطاع الطبي والتمريضي، وتخفيف عدد الإصابات وزيادة الأسرّة في المستشفيات الخاصة.



وحذرت نقابة الممرضات والممرضين في بيان، من خطورة الوضع الصحي ما يستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة من السلطات المعنية وتحمّل المسؤولية من قبل كل مواطن.



وكان وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي أصدر أمس قرارا بحظر التجول ابتداء من الساعة التاسعة مساء وحتى الخامسة صباحاً في كل المناطق اللبنانية بما فيها العاصمة بيروت، إضافة إلى اقفال 115 بلدة جديدة، كما قرر وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب تعطيل الدراسة في المدارس الواقعة ضمن نطاق القرى المقفلة.

المصدر: بترا



