مطعوم كورونا لمن هم فوق الـ12 عاماً اعتبارا من الشهر المقبل

الوكيل الإخباري -

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قال وزير الصحة فراس الهواري، الأحد، إن الوزارة ستصل في حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد إلى عمر 12 سنة لتلقي اللقاح خلال شهر آب/أغسطس المقبل.وأضاف، خلال اجتماع مع لجنة الصحة النيابية، أنه "سيصل الأردن نحو مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا الشهر الحالي"، لافتا النظر إلى أن "معظم اللقاحات للشهر الحالي في الأردن ستكون بلقاح فايزر".وتابع الهواري، أن الأردن "لا يعاني نقصا في المطاعيم، وإنما ضعفا في الإقبال".وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة صخر دودين، قال في وقت سابق السبت انه سيتم إتاحة تلقي اللقاح الواقي من فيروس كورونا لأي شخص فوق 15 عاما بدون تسجيل أو موعد مسبق بعد عيد الأضحى.