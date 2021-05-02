الأحد 02-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

ماليزيا ترصد أول إصابة بسلالة كورونا الهندية

تنكيس علم السارية حداداً على الأمير محمد

المراكز الشبابية في جرش تنظم عدداً من الورش التوعوية

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الأسد يصدر عفوا عاما

لبنان: انخفاض الوفيات بفيروس كورونا

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى كريشان والبدانية

الملك يتسلم رسالة من أمير قطر

حملة لإعطاء اللقاح المضاد للفيروس في إقليم البترا يومي الأربعاء والخميس

صادرات الزرقاء التجارية تجاوزت 17 مليون دينار الشهر الماضي

الأحد، 02-05-2021 03:25 م

معركة كورونا.. لقاح جديد ينضم لقائمة الصحة العالمية

o3pu9


الوكيل الاخباري - منحت منظمة الصحة العالمية الضوء الأخضر للاستخدام الطارئ للقاح مضاد لكورونا من إنتاج شركة مودرنا.

اضافة اعلان

وينضم لقاح الشركة المصنعة الأميركية إلى لقاحات من شركات فايزر بيونتيك وجونسون آند جونسون وأسترازينيكا في الإدراج على قائمة الاستخدام الطارئ لمنظمة الصحة العالمية.


وقالت المنظمة إنه من المتوقع الحصول على موافقات مماثلة للقاحي سينوفارم وسينوفاك في الأيام والأسابيع المقبلة.


واستغرق منح الضوء الأخضر للقاح مودرنا، الذي تم الإعلان عنه في وقت متأخر من الجمعة، عدة أشهر بسبب التأخير الذي واجهته المنظمة في الحصول على بيانات من الشركة المصنعة.


يعتمد العديد من البلدان التي ليس لديها مكاتب تنظيم وتقييم طبية متقدمة خاصة بها على قائمة منظمة الصحة العالمية لتقرير ما إذا كانت ستستخدم اللقاحات، كما تستخدم وكالة الأطفال التابعة للأمم المتحدة، اليونيسف، القائمة لنشر اللقاحات في حالات الطوارئ مثل الوباء.

 

من غير المحتمل أن يكون للإعلان تأثير فوري على إمدادات لقاح مودرنا للعالم النامي، حيث أبرمت الشركة اتفاقيات توريد مع العديد من الدول الغنية، والتي تلقت بالفعل ملايين الجرعات.


وفي بيان الجمعة، قال الرئيس التنفيذي ستيفان بانسيل إن مودرنا: "تشارك بنشاط في المناقشات مع المنظمات متعددة الأطراف، مثل كوفاكس ، للمساعدة في حماية السكان في جميع أنحاء العالم."


وكان بذلك يشير إلى برنامج تدعمه الأمم المتحدة لشحن لقاحات مضادة لكورونا إلى العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

 

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
608e8abe4c59b716864e1dd0

ماليزيا ترصد أول إصابة بسلالة كورونا الهندية

1-1416715

لبنان: انخفاض الوفيات بفيروس كورونا

608e72624236045d527dd56f

ولايتان أمريكيتان تواصلان مقاضاة الصين بسبب كورونا

وفيا

الهند .. كورونا يحصد عددا قياسيا من الضحايا في 24 ساعة

corona05_500

قائمة بأكثر الدول تضررا من كورونا حتى الآن

مصر

مصر تحذر المواطنين: أسبوعان حاسمان ينتظران البلاد

أخبار متعلقة
منظمة-الصحة-العالمية-1608128682

الصحة العالمية تحذر من موجة كورونا بعيد الفطر وشم النسيم في مصر

1048818999_0_151_3124_1813_705x375_80_0_0_0b2c53f28f4097a1233736d95a5d069d

الصحة العالمية تكشف سر 'كارثة' الهند

منظمة-الصحة-العالمية

الصحة العالمية: جائحة كورونا لا تزال تمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا

منظمة-الصحة-العالمية-1608128682

الصحة العالمية ترفض المطالبة بإثبات التلقيح ضد كورونا كشرط للسماح بالسفر دوليا

RNA-COVID-vaccine-lg_0

ما الذي حدث لأميركي "من لبنان" حقنوه بلقاحين مختلفين؟

الصحة-العالمية-780x470

مستشار في الصحة العالمية يحذر من انهيار المنظومة الصحية في تونس