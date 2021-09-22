الأربعاء 22-09-2021
الوكيل الاخباري

إعطاء أكثر من 18 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة في الأردن

إدارية النواب تجدد المطالبة بتمديد صلاحية الامتحان التنافسي

ألمانيا ترشح رئيس منظمة الصحة العالمية الحالي لولاية جديدة

البنك الأوروبي: إعادة هيكلة قروض الأردن

العراق يطلق أول قمر صناعي

تصويب أوضاع البسطات في أسواق المفرق وعقوبات للمخالفين

سوريا.. المياه المعدنية عبر البطاقة الذكية قريبا

جونسون يقدم نصيحة لفرنسا في ظل أزمة الغواصات

الملك يدعو لدعم الأونروا واستجابة دولية للازمة اللبنانية

إتلاف مواد تموينية وتحرير 14 مخالفة صحية في الشونة الشمالية

الأربعاء، 22-09-2021 04:26 م

مفاجأة.. دلتا تطغى على سائر متحورات كورونا في العالم!

577dc421-4444-41bd-8566-5a14925273b9


الوكيل الاخباري - في وقت تشغل فيه متحورات الفيروس المستجد العالم أجمع، كشفت منظمة الصحة العالمية مفاجأة.

اضافة اعلان


فقد أعلنت المنظمة أن المتحورة دلتا طغت على المتحورات الثلاث الرئيسية المثيرة للقلق من كورونا في العالم التي باتت تشكل الآن نسبة صغيرة جداً من العينات التي يتم فحصها.

وقالت المسؤولة التقنية في المنظمة عن مكافحة كوفيد، ماريا فان كيركوف، إن "أقل من 1% من المتحورات المنتشرة حالياً هي من ألفا وبيتا وغاما"، مؤكدة أن "متحورة دلتا هي الطاغية فعلياً حول العالم"، وفق فرانس برس.


"أقوى وأشد عدوى"


كما أضافت فان كيركوف خلال لقاء مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن دلتا "أصبحت أقوى، وأشد عدوى وأكثر منافسة الفيروسات الأخرى المنتشرة والحلول مكانها"، مشيرة إلى أنه تم رصد دلتا في أكثر من 185 دولة حتى الآن.


وتخضع جميع أنواع الفيروسات للتحور مع مرور الوقت، مثل "سارس-كوف-2" الذي تسبب بكوفيد-19.

 

يذكر أنه أواخر العام 2020 مع بدء ظهور متحورات لكورونا شكلت خطراً أكبر، قامت منظمة الصحة العالمية بتصنيفها إلى متحورات مثيرة للاهتمام وأخرى مثيرة للقلق.


5 أنواع مختلفة


كما قررت الوكالة التابعة للأمم المتحدة تسمية المتحورات الناشئة على أحرف الأبجدية اليونانية لتجنب وصم البلدان التي ظهرت فيها للمرة الأولى.


وإلى جانب المتحورات الأربع المثيرة للقلق، هناك أيضاً 5 أنواع مختلفة مثيرة للاهتمام، لكن فان كيركوف قالت إن 3 منها هي إيتا ويوتا وكابا جرى خفض تصنيفها إلى متحورات خاضعة للمراقبة.


وأوضحت أن "هذا يعود إلى التغيير في الانتشار، فالمتحورات المثيرة للاهتمام تغلبت عليها المتحورات المثيرة للقلق. هي فقط لم تتمكن من الصمود".

 

 

 المصدر : العربية

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
614b30244c59b75f8e7dd7a0

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في إدلب بشمال سوريا

مصر

مصر تستقبل دفعة جديدة من لقاحات فيروس كورونا

امارات 2

الإمارات تلغي إلزامية الكمامة في بعض الأماكن

8dbdaea4-8941-451d-a993-ccd6416a2188 (1)

16 وفاة و1899 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

614ac0684236040c784dcdf4

مصر تحذر مواطنيها المسافرين

614ac7fb4236040c371eed42

الصين تعلن عن بؤرة جديدة محتملة لانتشار كورونا

أخبار متعلقة
كورونا 4

الصين تسجل صفر إصابات محلية بكورونا

منظمةةة

الصحة العالمية تتوقع 236 ألف وفاة بكورونا مطلع كانون الأول

612c8fad4236044a9221cb8a

الصحة العالمية تحث على منح المدرسين أولوية في إعطاء لقاحات كورونا

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: استقرار الموجة الثالثة لكورونا في إفريقيا

000_94D26A

الصحة العالمية: الأشهر الـ3 المقبلة مهمة جدا

منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية: وتيرة انتشار كورونا في العالم بدأت تستقر