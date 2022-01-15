السبت 15-01-2022
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السبت، 15-01-2022 08:00 ص

مفاجأة صادمة.. علماء يكشفون سر انتشار أوميكرون أكثر من دلتا وبيتا

كورونااااا


الوكيل الإخباري - واصل وباء كوفيد-19 انتشاره هذا الأسبوع في كل أنحاء العالم باستثناء إفريقيا، أول منطقة تسجل تراجعا في الإصابات بعد موجة أوميكرون.

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وسجلت حوالي 2.8 مليون إصابة يوميا في العالم وارتفع المؤشر مجددا هذا الأسبوع (+44% عن الأسبوع الفائت)، بحسب آخر الإحصاءات.


وارتفعت الإصابات في كل المناطق، لكن وحدها إفريقيا حيث ظهر متحور أوميكرون أولا، سجلت تحسنا في الوضع الوبائي مع تراجع عدد الإصابات بنسبة 11%.


وأفاد باحثون من مركز "فريد هاتشينسون" لأبحاث السرطان، التابع لشبكة الوقاية من كوفيد-19 بأميركا، ومركز برنامج بحوث الإيدز في جنوب إفريقيا، أنهم اكتشفوا دليلاً على سبب انتشار متحور أوميكرون من كورونا بسرعة أكبر بكثير من المتحورات الأخرى.


وتظهر البيانات التي رصدها الباحثون في دراسة نشرت في 10 يناير بموقع ما قبل نشر الأبحاث "medrxiv" أن الأشخاص المصابين بالفيروس، وليست لديهم أعراض، عرضة لنقل العدوى للآخرين أكثر مما كان يحدث مع المتغيرات السابقة، بحسب ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" عن الموقع.


واستخدم الباحثون اختبار "بي سي آر" PCR من منتصف نوفمبر 2021 إلى 7 ديسمبر 2021 على الأشخاص الذين لا يعانون من أعراض، ووجدوا أن معدل النقل كان 16%، ثم أجروا دراسة أكبر بين 2 ديسمبر و17 ديسمبر 2021، فوجدوا أن 31% من النقل كان من دون أعراض (71 عينة من 230 عينة)، وتم التحقق من أن جميع العينات المتاحة لتحليل التسلسل هي أوميكرون.


أقل بـ7 إلى 12 مرة من أوميكرون
وقال الباحثون إن الدراسات السابقة على معدلات الانتقال من دون أعراض في متغيرات بيتا ودلتا كانت تتراوح بين 1% و2.6%، أي أقل بـ7 إلى 12 مرة من عينات أوميكرون.


وكان بحث العينة الأصغر عبارة عن دراسة فرعية لدراسة أكبر، قيّمت فاعلية جرعة واحدة من لقاح مضاد لكورونا؛ حيث قيّمت الدراسة الفرعية الاستجابات المناعية والالتهابات الخارقة في 1200 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك الحوامل أو المرضعات أو المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية.

 

واشتملت الدراسة على 577 شخصاً تم تطعيمهم بلقاح كوفيد-19، وتشير النتائج إلى ارتفاع معدل النقل، حتى لدى أولئك الذين تم تطعيمهم.


وصُممت الدراسات الأكبر لتحليل البيانات عند تقاطع كوفيد-19 واللقاحات والأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية، لكنها تقدم أيضاً معلومات مفيدة حول أوميكرون وكيف يختلف انتشاره عن المتحورات السابقة المثيرة للقلق.


واصل وباء كوفيد-19 انتشاره هذا الأسبوع في كل أنحاء العالم باستثناء إفريقيا، أول منطقة تسجل تراجعا في الإصابات بعد موجة أوميكرون.


وسجلت حوالي 2.8 مليون إصابة يوميا في العالم وارتفع المؤشر مجددا هذا الأسبوع (+44% عن الأسبوع الفائت)، بحسب آخر الإحصاءات.


وارتفعت الإصابات في كل المناطق، لكن وحدها إفريقيا حيث ظهر متحور أوميكرون أولا، سجلت تحسنا في الوضع الوبائي مع تراجع عدد الإصابات بنسبة 11%.


وأفاد باحثون من مركز "فريد هاتشينسون" لأبحاث السرطان، التابع لشبكة الوقاية من كوفيد-19 بأميركا، ومركز برنامج بحوث الإيدز في جنوب إفريقيا، أنهم اكتشفوا دليلاً على سبب انتشار متحور أوميكرون من كورونا بسرعة أكبر بكثير من المتحورات الأخرى.

 

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