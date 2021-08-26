مفاجأة .. متحور دلتا يهاجم من تلقوا لقاحات كورونا

الوكيل الإخباري - يبدو أن نسبا جديدة ستظهر بشكل مستمر حول فعالية اللقاحات، لاسيما مع تطور متحورات فيروس كورونا.

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وفي جديد تلك النسب، أظهرت إحصاءات أميركية أن 25% من عدد الإصابات لدى سكان مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، كانت بين المطعمين ضد الفيروس بشكل كامل خلال الفترة بين مايو و25 يوليو، بحسب ما أوردت رويترز.

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جاء ذلك في التقرير الأسبوعي لمراكز محاربة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، الذي استند إلى دراسات محلية أجريت من أجل تحديد ما إذا كان الأميركيون بحاجة إلى جرعة معززة من اللقاح لتعزيز الحماية من الفيروس

وقد شملت الدراسة الجديدة التي تم نشر نتائجها أمس الثلاثاء أكثر من 43 ألفا من المصابين بفيروس كورونا في مقاطعة لوس أنجلوس، الذين تبلغ أعمارهم 16 سنة أو أكثر.

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وكانت 10895 حالة أو 25.3% من الإصابات لدى المطعمين بشكل كامل، و1431 حالة أو 3.3% لدى المطعمين بجرعة واحدة و30801 حالة أو 71.4% لدى الأشخاص غير المطعمين.



اللقاحات تحمي من الأعراض الشديدة



رغم ذلك، نجحت اللقاحات في حماية المصابين من أعراض شديدة للمرض، حيث تم نقل 3.2% فقط من المطعمين بشكل كامل إلى المستشفيات، و0.05% وضعوا في أقسام العناية المركزة، و0.25% احتاجوا إلى أجهزة التنفس الاصطناعي.

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لكن من بين غير المطعمين تم نقل 7.5% إلى المستشفيات، و1.5% إلى العناية المركزة و0.5% احتاجوا إلى التنفس الاصطناعي.

تغلب متحور "دلتا"

إلى ذلك، أوضحت الدراسة أن انخفاض فاعلية اللقاحات تزامن مع تغلب متحور "دلتا" من فيروس كورونا على حالات الإصابة، حيث تراجعت فاعلية اللقاحات من 91% إلى 66%، حسب التقرير.



يشار إلى أن العلماء الأميركيين العاملين لصالح الجهات الحكومية كانوا قدموا الأسبوع الماضي استراتيجية لإعطاء الجرعات المعززة ابتداء من 20 سبتمبر المقبل، وهم بانتظار التقييمات من إدارة الغذاء والدواء ومراكز محاربة الأمراض.

المصدر : العربية.نت