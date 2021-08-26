الخميس 26-08-2021
الوكيل الاخباري

المستقلة للانتخاب: منح لمنتسبي الأحزاب للحصول على دبلوم السياسات الانتخابية

الجمارك تكشف تفاصيل ضبط خط إنتاج سجائر مخالف للقانون

انخفاض أسعار الذهب عالمياً

اتفاقية أردنية لاستقبال وفود سياحية من التشيك

حملات أمنية على العمالة الوافدة

مفاجأة .. متحور دلتا يهاجم من تلقوا لقاحات كورونا

هام للأردنيين المتعطلين عن العمل

بتوجيهات ملكية ..خطط لتحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين

سوق العملات المشفرة يقفز 300 مليار دولار في أسبوع

66 مليار دولار زيادة في الدخل النفطي للسعودية العام الجاري

الخميس، 26-08-2021 11:32 ص

مفاجأة .. متحور دلتا يهاجم من تلقوا لقاحات كورونا

23fa6395-eda6-4cda-a19c-bb2d2eb82d75_16x9_1200x676


الوكيل الإخباري - يبدو أن نسبا جديدة ستظهر بشكل مستمر حول فعالية اللقاحات، لاسيما مع تطور متحورات فيروس كورونا.

اضافة اعلان


وفي جديد تلك النسب، أظهرت إحصاءات أميركية أن 25% من عدد الإصابات لدى سكان مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، كانت بين المطعمين ضد الفيروس بشكل كامل خلال الفترة بين مايو و25 يوليو، بحسب ما أوردت رويترز.

اظهار أخبار متعلقة



جاء ذلك في التقرير الأسبوعي لمراكز محاربة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، الذي استند إلى دراسات محلية أجريت من أجل تحديد ما إذا كان الأميركيون بحاجة إلى جرعة معززة من اللقاح لتعزيز الحماية من الفيروس

 

وقد شملت الدراسة الجديدة التي تم نشر نتائجها أمس الثلاثاء أكثر من 43 ألفا من المصابين بفيروس كورونا في مقاطعة لوس أنجلوس، الذين تبلغ أعمارهم 16 سنة أو أكثر.

اظهار أخبار متعلقة



وكانت 10895 حالة أو 25.3% من الإصابات لدى المطعمين بشكل كامل، و1431 حالة أو 3.3% لدى المطعمين بجرعة واحدة و30801 حالة أو 71.4% لدى الأشخاص غير المطعمين.


اللقاحات تحمي من الأعراض الشديدة


رغم ذلك، نجحت اللقاحات في حماية المصابين من أعراض شديدة للمرض، حيث تم نقل 3.2% فقط من المطعمين بشكل كامل إلى المستشفيات، و0.05% وضعوا في أقسام العناية المركزة، و0.25% احتاجوا إلى أجهزة التنفس الاصطناعي.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة




لكن من بين غير المطعمين تم نقل 7.5% إلى المستشفيات، و1.5% إلى العناية المركزة و0.5% احتاجوا إلى التنفس الاصطناعي.

 

تغلب متحور "دلتا"

 

 إلى ذلك، أوضحت الدراسة أن انخفاض فاعلية اللقاحات تزامن مع تغلب متحور "دلتا" من فيروس كورونا على حالات الإصابة، حيث تراجعت فاعلية اللقاحات من 91% إلى 66%، حسب التقرير.


يشار إلى أن العلماء الأميركيين العاملين لصالح الجهات الحكومية كانوا قدموا الأسبوع الماضي استراتيجية لإعطاء الجرعات المعززة ابتداء من 20 سبتمبر المقبل، وهم بانتظار التقييمات من إدارة الغذاء والدواء ومراكز محاربة الأمراض.

 

المصدر : العربية.نت

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
لقاح

دراسة صادمة.. فاعلية لقاحات كورونا تبدأ بالتلاشي خلال 6 أشهر

612720044c59b7253e5ebe77

موديرنا توقف توريد 1.63 مليون جرعة لقاح كوفيد إلى اليابان بسبب تلوث

6126ec666a9bc

وفيات الفيروس في المكسيك تتجاوز 255 ألفا

6126df991026a

8 وفيات و203 إصابات جديدة بالفيروس في مصر

1-1430424

ترجيح تعديل موعد إعطاء اللقاحات المعززة بأميركا

60eac8c94c59b7463c3b64d0

بريطانيا تسجل 35847 إصابة جديدة بكورونا و149 وفاة

أخبار متعلقة
Apr13_2020_Getty_1216735230_COVID19Medicine-scaled-e1586805070780

خبير أمراض معدية يوضح سبب عدم وجود دواء لكورونا