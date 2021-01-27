ملايين من لقاحات كورونا ستصل إلى دول شرق المتوسط قريبا

الوكيل الإخباري - قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية إن برنامج"كوفاكس" لشراء وتوزيع لقاحات كورونا يتوقع توريد 25 مليون جرعة لقاح لمنطقة شرق المتوسط بحلول مارس/آذار ، وزيادتها إلى 355 مليون جرعة بحلول ديسمبر.
وقال إيفان هوتين، المسؤول بالمنظمة للصحفيين إن الجرعات الأولى المقدمة من كوفاكس لدول تلك المنطقة ستصل في فبراير/شباط القادم.
وتشمل منطقة شرق المتوسط في التقسيم الجغرافي لمنظمة الصحة العالمية دول الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أفغانستان وباكستان والصومال وجيبوتي.
المصدر : روسيا اليوم
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