ملايين من لقاحات كورونا ستصل إلى دول شرق المتوسط قريبا

الوكيل الإخباري - قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية إن برنامج"كوفاكس" لشراء وتوزيع لقاحات كورونا يتوقع توريد 25 مليون جرعة لقاح لمنطقة شرق المتوسط بحلول مارس/آذار ، وزيادتها إلى 355 مليون جرعة بحلول ديسمبر.

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وقال إيفان هوتين، المسؤول بالمنظمة للصحفيين إن الجرعات الأولى المقدمة من كوفاكس لدول تلك المنطقة ستصل في فبراير/شباط القادم.



وتشمل منطقة شرق المتوسط في التقسيم الجغرافي لمنظمة الصحة العالمية دول الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أفغانستان وباكستان والصومال وجيبوتي.

المصدر : روسيا اليوم

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