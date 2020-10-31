السبت 31-10-2020
الوكيل الاخباري

الحكومة تخفض اسعار البنزين

تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود

أمجد العضايلة يوضح حول منصبه الجديد

الخدمات الطبية الملكية توقف استقبال المرضى بعيادات الاختصاص

إغلاق مبنى إذاعة بلدية الزرقاء بسبب كورونا

الكشف عن سبب عدم توافر المطعوم الرباعي في القطاع الخاص

وفيات السبت 31/10/2020

استمرار إغلاق متحف الأردن بعد إصابة موظفين بكورونا

إيعازات حكومية عاجلة بسبب انتشار كورونا

وقف استقبال المراجعين في وزارة الصناعة والتجارة




السبت، 31-10-2020 12:39 م

ملبورن الأسترالية تتغلب على كورونا وتتجه لرفع تدابير الإغلاق

20201026-1603693482551-original


الوكيل الاخباري- حظي سكان ملبورن، ثاني أكبر مدن أستراليا، اليوم السبت، بأول عطلة نهاية أسبوع بها قدر من الحرية بعد إجراءات عزل وإغلاق على مدى أكثر من ثلاثة أشهر، مع استمرار انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتوافد سكان ملبورن على المتنزهات وملاعب التنس والمطاعم والمتاجر، في حين أبلغ المسؤولون عن حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا في ولاية فيكتوريا وعدم وجود وفيات. وكان متوسط الحالات اليومية 700 حالة في يوليو/ تموز وأوائل أغسطس/ آب.

اضافة اعلان

وقال بريت ساتن كبير مسؤولي الصحة في ولاية فيكتوريا خلال مؤتمر صحفي "نحتاج للاستمتاع بحياتنا بعد ثلاثة أشهر من القيود على الأنشطة".


ولا تزال بعض القيود على التنقل بين المناطق قائمة، ولا يزال الإغلاق مفروضا على أماكن في ملبورن منها المكتبات ودور السينما.

 

ومن المتوقع أن يخفف المسؤولون مزيدا من القيود ابتداء من التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني.


وسيطرت أستراليا على الوباء بشكل أفضل كثيرا من العديد من الدول، إذ سجلت ما يزيد بقليل عن 27500 حالة إصابة و907 حالات وفاة منذ بداية العام.

 

وكان بها حتى أمس الجمعة أقل من 200 حالة نشطة فقط.


وأعلنت الحكومة اليوم السبت أنها ستنفق 500 مليون دولار أسترالي (351 مليون دولار أمريكي) على مدى السنوات الثلاث المقبلة لمساعدة دول المحيط الهادي وجنوب شرق آسيا على تنفيذ برامج تطعيم من كوفيد-19.


وقد أبرمت الحكومة اتفاقيات مع شركة الأدوية البريطانية أسترا زينيكا وجامعة كوينزلاند الأسترالية لتزويدها بلقاحات محتملة وتعهدت بالتطعيم المجاني لكل الأستراليين والتبرع للشركاء الإقليميين.

 

المصدر: سبوتنيك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5e6cb44c4236045ae529e5ff

الإمارات: 5 وفيات و1121 إصابة جديدة بكورونا

640 (1)

قطر تسجل 213 إصابة جديدة بكورونا

download

إيران تفرض قيودا على 25 محافظة بسبب كورونا

06dcb570-3d38-4aa0-8b92-255cb5a270fa

روسيا: 334 وفاة و18 ألف إصابة جديدة بكورونا

لقاح-كورونا

تونس: 44 وفاة و1784 إصابة جديدة بكورونا

1ZzcBPkHTMxkp3JFHlP7x7qZvMPOaCbhc9fJpUP0

سلوفاكيا تجري فحوصات كورونا لمواطنيها

أخبار متعلقة
طك

ولاية أسترالية تتغلب على كورونا

9

لبنان: 12 وفاة و 1291 اصابة جديدة بكورونا

1

الكويت : 3 وفيات و411 إصابة جديدة بكورونا

1020201133551537269558

تصريح صادم من اللجنة الوطنية للأوبئة بالاردن

333

إيطاليا تسجل 23 وفاة و2499 إصابة جديدة بكورونا

قط

قطر: وفاة و205 إصابات بكورونا