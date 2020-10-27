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الثلاثاء، 27-10-2020 11:10 ص

توزع على 5 فئات

مليون جرعة لقاح ضد كورونا تصل إلى الكويت مطلع 2021

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الوكيل الاخباري - كشفت تقارير إعلامية في الكويت أن نحو مليون جرعة لقاح لفيروس كورونا ستصل إلى البلاد مطلع العام المقبل.

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ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادر حكومية لم تسمها إن اللقاح سيتم توزيعه على المواطنين أولا، والعاملين في المجال الصحي والخطوط الأمامية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على أن تأتي الشرائح الأخرى لاحقا.

وسيصل اللقاح من 3 شركات لها تجارب ناجحة وآمنة، وهي شركة أمريكية، وأخرى أمريكية- ألمانية، وثالثة بريطانية-هولندية.


وأوضحت المصادر أنه تم الاتفاق مع هذه الشركات، وستكون الكويت من الدول الأولى بعد اعتماد استيراد اللقاح.


وأضافت أن الاتفاقيات مع الشركات مرت بلجان داخل البلاد، مشددة على مأمونية اللقاح وأنه بلا أي أعراض خطيرة عند التطعيم.


 ووفق المصادر فإن تلقي اللقاح سيكون اختيارياً، لا إجبارياً، مرجحة أن تشهد الفترة المقبلة اشتراط بعض الدول على المسافرين القادمين إليها مستقبلاً أن يكونوا قد تلقوا اللقاح، الأمر الذي قد تضطر معه بعض الشرائح إلى الحصول عليه.


وختمت بأن السيطرة على الفيروس تتطلب تطعيم كل شرائح المجتمع من مواطنين ووافدين باللقاحات، وهو ما ستعكف على دراسته اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء، أمس الأول (الأحد)، برئاسة وزير الصحة باسل الصباح.

 

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك





 




 

 


 

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