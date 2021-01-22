مميعات الدم قد تساعد عددا كبيرا من مرضى كورونا

الوكيل الاخباري -

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كشفت دراسة علمية اليوم الجمعة، أن جرعات مميعات الدم يمكن أن تساعد عددا كبيرا من مرضى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".وأشارت الدراسة العلمية المنشورة عبر وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن الجرعات الكاملة من مميعات الدم مثل عقاقير "الهيبارين" يمكن أن تساعد مرضى "كوفيد 19" المصابين بأمراض متوسطة في المستشفى.وتساعد تلك العقاقير على تجنب الحاجة إلى أجهزة التنفس أو غيرها من وسائل دعم الأعضاء.وقال الدكتور جراح الصدمات في مركز بيتسبرغ الطبي ومؤلف الدراسة، الدكتور ماثيو نيل، إن النتائج الجديدة تظهر أنه "عندما نعطي جرعات أعلى من مميعات الدم للمرضى الذين ليسوا في حالة حرجة بالفعل، هناك فائدة كبيرة في منعهم من الإصابة بالمرض".ومع ذلك ، يقول الباحثون إن "هذه الأدوية لا تساعد ويمكن أن تضر الأشخاص المصابين بأمراض خطيرة".وتسلط الدراسة الضوء على مدى أهمية توقيت ودرجة المرض في علاج فيروس كورونا.ويمكن أن تساعد عقاقير الستيرويد المميعة للدم المرضى المصابين بأمراض خطيرة، ولكن ليس أولئك الذين يعانون من مرض خفيف فقط.ويحصل جميع مرضى "كوفيد 19"، الذين يدخلون المستشفى تقريبًا حاليًا على جرعات منخفضة من مميعات الدم، لمحاولة منع تكون الجلطات، وتفاقم حالة مصابي كورونا.