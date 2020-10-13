الثلاثاء 13-10-2020
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الثلاثاء، 13-10-2020 10:48 ص

بعد وضع الجثمان في "كيس اخلاء"

منح ذوي متوفي كورونا حق اختيار مكان الدفن

دفن
مقبرة - توضيحية


الوكيل الإخباري - عمّمت وزارة الصحة، الثلاثاء، في كتاب موجه لمدير المركز الوطني للطب الشرعي والمعنيين، حول إصدار تعليمات جديدة للتعامل مع حالات الوفاة بفيروس كورونا، بمنح ذوي المتوفين حقّ اختيار مكان دفن المتوفى، مع تطبيق بروتوكولات السلامة العامة.

وجاء في القــرار ، وفق ما وصل "الوكيل الإخباري" ، منح المنشآت الطبيّة صلاحية تسليــم جثمان المتوفى بفيروس كورونا لذويهم، بعد وضع الجثمان في "كيس اخلاء" ، على أن يتمّ غسله وتكفينه ضمن بروتوكولات السلامة العامة من ارتداء الكمامات والقفازات و"المراييل"، ودون الحاجة لتحويله إلى المركز الوطني للطب الشرعي.

وجاءت التعليمات الجديدة بناء على توصية اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئــة، ليقتصر دور المركز الوطني للطب الشرعي على تطبيق ما جاء في التوصيات، وتقديم النصح لذوي المتوفي.

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