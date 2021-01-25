الإثنين 25-01-2021
الوكيل الاخباري

اجتماع هام للوزراء وقرارات مرتقبة

مجلس النواب يعقد جلسة رقابية ثانية صباح الأربعاء

نقابة الاطباء للوكيل : فقدنا أكثر من 30 طبيباً خلال جائحة كورونا

الحكومة تبحث إجراءات مصيرية للأردنيين

الهناندة لـ الوكيل الإخباري: عطاء لشراء 160 ألف جهاز لوحي لطلبة المدارس

خبير اقتصادي يكشف مصير أسعار المشتقات النفطية محليا

انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

توضيحات هامة من مدير الاحوال المدنية والجوازات للوكيل حول غرامات التاخير

بعد إلغاء نظام السات الدولي... التربية تبحث عن بدائل تحفظ حق الطلبة

نشر مسودة النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية

الإثنين، 25-01-2021 11:22 ص

19290 إصابة

منذ نحو 3 أشهر.. روسيا تسجل أقل حصيلة يومية من مصابي كورونا

روس
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الصحية في روسيا عن تسجيل أقل حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا منذ 3 نوفمبر الماضي، حيث بلغت 19290 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

اضافة اعلان

وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الاثنين، أن 19003 أشخاص تعافوا وتماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وتوزعت الإصابات الجديدة على 84 إقليما روسيا، وكان أكثرها في العاصمة موسكو (2382 إصابة)، تليها سانت بطرسبورغ (2116 إصابة)، ثم ضواحي موسكو (1163 إصابة).

وسجلت السلطات الصحية في روسيا ما مجموعه 3 ملايين و738690 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الوباء، وتعافى من الإصابة 3 ملايين و150763 شخصا، وتوفي 69918 شخصا، بواقع زيادة 456 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وأجرت السلطات الصحية في روسيا حتى اليوم نحو 100 مليون فحص واختبار للكشف عن المصابين بفيروس كورونا.
وسجلت روسيا في الأسابيع الماضية تراجعا تدريجيا في وتيرة تفشي الوباء، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر الماضي باستخدام لقاح "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

 

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
640

قطر تسجل 277 إصابة جديدة بفيروس كورونا

264494

الاحتلال الاسرائيلي يسجل 5 إصابات بطفرة جديدة من فيروس كورونا

الماني

ألمانيا.. نحو 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا

264586

كندا: 4845 اصابة بكورونا في أربع مقاطعات

114849679_gettyimages-1198350684

الصين تسجل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا

Coronavirus-testing-costs-US

أمريكا تكثف جهودها لتتبع ودراسة تحورات فيروس كورونا

أخبار متعلقة
روسيا

روسيا تسجل 470 وفاة جديدة بكورونا

جو

جونسون يتوقع تشديد القيود لردع كورونا في بريطانيا

5ff034cc4c59b766b7783955

روسيا.. 447 وفاة جديدة بكورونا

بحوث

الصين .. بحوث طبية تؤكد السيطرة على وباء كورونا

نم

موسكو تعلن عن إجراءات التطعيم ضد كورونا

ن

موريتانيا.. 7 وفيات جديدة بكورونا