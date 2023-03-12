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الأحد، 12-03-2023 02:50 م

منشأ كورونا.. الصحة العالمية تتحدث عن 'واجب أخلاقي'

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الوكيل الإخباري - قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأحد، إن معرفة منشأ كوفيد-19 هو واجب أخلاقي ويجب التقصي عن كل الفرضيات.

وتعد تلك أقوى تصريحات يدلي بها غيبريسوس فيما يتعلق باستمرار التزام المنظمة بالتوصل لكيفية ظهور الفيروس.

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ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال تقدير إحدى الوكالات الأميركية أن الجائحة انتشرت على الأرجح نتيجة تسرب غير مقصود من مختبر صيني مما يزيد الضغط على منظمة الصحة العالمية لتقديم إجابات، فيما تنفي بكين صحة ذلك التقدير.

 

وقال غيبريسوس في تغريدة على "تويتر"، مساء السبت: "فهم منشأ كوفيد-19 والتقصي عن كل الفرضيات يظل ضرورة علمية لمساعدتنا على منع حدوث أي تفش في المستقبل وواجبا أخلاقيا من أجل الملايين الذين ماتوا وأولئك الذين يعيشون بيننا ويعانون من آثار جانبية طويلة الأمد بعد الإصابة به".


جاءت تصريحاته بمناسبة مرور 3 سنوات على إطلاق منظمة الصحة العالمية وصف "الجائحة" لأول مرة على تفشي المرض عالميا.

 

سكاي نيوز 

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