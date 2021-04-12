منظمة الصحة العالمية: الطريق ما زال طويلا أمام نهاية وباء كورونا

الوكيل الاخباري - اعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الاثنين، أن الطريق ما زال طويلا أمام نهاية وباء كورونا.

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وعزا جيبريسوس ذلك، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إلى الارتباك والتراخي في إجراءات الصحة العامة لمواجهة الوباء، بحسب "رويترز".

وقال المسؤول الأممي: "نحن أيضا نريد أن نرى المجتمعات والاقتصادات وقد أعيد فتحها، وحركة السفر والتجارة وقد استؤنفت".



لكن جيبريسوس، أشار إلى أن وحدات الرعاية الفائقة في الوقت الحالي، تعاني من التكدس في كثير من الدول، و"الناس يموتون"، جراء فيروس كورونا.



وأضاف مدير عام المنظمة قائلا: "ما زال الطريق طويلا أمام نهاية جائحة كوفيد-19".



وعلى الرغم من ذلك، قال جيبريسوس: "لدينا الكثير من أسباب التفاؤل. انخفاض حالات الإصابة والوفاة في الشهرين الأول والثاني من العام يبين أن من الممكن كبح هذا الفيروس وسلالاته".

سبوتنيك