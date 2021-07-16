الجمعة 16-07-2021
الوكيل الاخباري

إطلاق وسم 'نورت أمريكا سيدنا' احتفاء بزيارة الملك للولايات المتحدة.. صور

نصف مليون جرعة 'فايزر' هدية من بايدن للأردن

العثور على الطائرة الروسية المفقودة ونجاة جميع من على متنها

خطة أمنية ومرورية ورقابية متكاملة بإربد خلال العيد

مصر: لن نقبل بالقرار الأحادي لملء وتشغيل سد النهضة

إقبال ملحوظ على شراء ملابس العيد

فقدان طائرة ركاب روسية على متنها 13 شخصاً

منظمة الصحة العالمية تحذر من ظهور متحورات شديدة الخطورة

189 مليار دولار إجمالي ودائع المقيمين في قطر

وفاة شابة وإصابة شقيقتها بحادث سير في الكرك

الجمعة، 16-07-2021 02:36 م

منظمة الصحة العالمية تحذر من ظهور متحورات شديدة الخطورة

162637008360f07023817bf


الوكيل الإخباري - حذرت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية الخميس، من "احتمال كبير" لظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا "ربما تكون أشد خطورة".اضافة اعلان


وقال خبراء اللجنة الذين يقدمون المشورة للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية في بيان عقب اجتماعهم الأربعاء، إن "الوباء لم ينته بعد"

وأضافوا "هناك احتمال كبير لظهور وانتشار متحورات جديدة مثيرة للقلق ربما تكون أشد خطورة، وحتى أكثر صعوبة في احتوائها" من تلك التي أبلغت عنها المنظمة الأممية

وأكد رئيس اللجنة الفرنسي ديدييه حسين خلال مؤتمر صحفي، أن "التطورات الأخيرة مقلقة، فبعد 18 شهرا من إعلان حالة طوارئ صحية عامة، ما زلنا نلاحق الفيروس الذي يواصل بدوره ملاحقتنا"

وأبلغت منظمة الصحة العالمية حتى الآن عن 4 متحورات مثيرة للقلق، هي "ألفا" و"بيتا" و"غاما" و"دلتا"

والمتحورة "دلتا" التي رصدت أول مرة في الهند، تنتشر بسرعة عالية جدا في أنحاء العالم؛ ما يتسبب في عودة ظهور الوباء بقوة. وهذه المتحورة أشد عدوى بكثير من غيرها، فهي أكثر مقاومة للقاحات التي لا تزال توفر رغم ذلك حماية جيدة من الأشكال الأكثر خطورة لإصابات كورونا ومن خطر الوفاة.

وأوضح البروفيسور حسين أن لجنة الطوارئ قدمت توصيتين رئيسيتين: الدفاع عن الوصول العادل للقاحات، وعدم الإقدام على مبادرات ذات مبررات علمية ضعيفة مثل منح جرعة ثالثة من لقاح مضاد لكورونا الذي اقترحه خاصة تحالف فايزر/بيونتيك

وأضاف المدير العام السابق للصحة في فرنسا، أنه يجب "مواصلة الدفاع بلا كلل عن الوصول العادل للقاحات في العالم من خلال تشجيع تقاسم الجرعات والإنتاج المحلي وإلغاء حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا وزيادة القدرات الإنتاجية وبالطبع التمويل اللازم لتنفيذ كل هذه الأنشطة"

وتستنكر منظمة الصحة العالمية ومنظمات غير حكومية ودول متضررة منذ أشهر انعدام الانصاف في الحصول على اللقاحات.

وفي حين تهدف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تطعيم الغالبية العظمى من سكانهما في الأسابيع المقبلة، فإن البلدان الأكثر حرمانا بالكاد حصّنت 1% من سكانها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
420211012390904252647

توقعات بتضاعف إصابات كورونا لـ 5 مرات بحلول الأول من آب

india-coronavirus-cases-state-wise

الهند: حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تتخطى 31 مليوناً

720211515736556180717

1525 شخصاً تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا في الأردن

GettyImages-1212577954

الصين تنتج 5 مليارات جرعة من لقاحات كورونا

720219102518531731250

كندا تسمح للأميركيين المطعمين بلقاح كورونا بدخول أراضيها

1

المغرب يلغي صلاة العيد في المساجد

أخبار متعلقة
download

تحذير لغير الملقحين.. قد تتحولون إلى 'مصانع لمتحورات جديدة'

الصحة-العالمية-780x470

الصحة العالمية: العالم يمر بـمرحلة خطيرة بسبب متحورة دلتا

sss

منظمة الصحة تحذر من تلقوا لقاح كورونا

كورونا عالم

الصحة العالمية: امنعوا انتقال كورونا لتتوقف المتحورات

الصحة العالمية

الصحة العالمية: متحور دلتا انتشر في 92 دولة

روسيا

وكالة روسية تطور اختبارا للكشف عن نسخ متحورة من كورونا