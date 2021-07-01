الخميس 01-07-2021
الوكيل الاخباري

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الخميس، 01-07-2021 07:12 م

منظمة الصحة العالمية تحذر من موجة وشيكة لفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - حذرت منظمة الصحة العالمية الخميس من احتمال وصول موجة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى أوروبا، مؤكدة أن تراجع عدد الإصابات في المنطقة قد انتهى الآن .اضافة اعلان


وحذر المدير الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية، هانز كلوج، من أن "التراجع لمدة 10 أسابيع في عدد حالات الإصابة بـ كوفيد-19 في 53 دولة في المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية قد انتهى"

وقال كلوج إن هناك 3 عوامل متواجدة الآن تدعم ضرورة التحذير من موجة جديدة من فيروس كورونا، وهي: متغيرات جديدة، وعجز في التطعيمات وزيادة الاختلاط الاجتماعي . 

ودعا الجمهور إلى أخذ اللقاح كلما أمكن، مشيراً إلى أن "اللقاحات فعالة ضد متغير دلتا. ليست جرعة واحدة بل جرعتين" . 
 

 




 

 


 

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