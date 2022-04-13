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الأربعاء، 13-04-2022 12:14 م

منظمة الصحة العالمية تحلل سلالتين جديدتين من أوميكرون

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الوكيل الإخباري - أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها تتعقب عشرات الإصابات بسلالتين جديدتين، من متحور "أوميكرون" شديدة العدوى من فيروس كورونا.

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وأشارت المنظمة، في بيان، إلى أنها تعمل على دراسة السلالتين شديدتي الانتقال، للتأكد إن كانا يحملان أعراضا أكثر حدة وخطورة، مقارنة بالسلالات الأربع السابقة المتحورة عن أوميكرون.

وأضافت المنظمة سلالتي BA.4 و BA.5، المنبثقة عن متحوري BA.1 وBA.2 الأساسيتين، إلى قائمة السلالات التي تعمل على تتبعها.

وأشارت إلى أنها "بدأت بتتبع السلالتين بسبب الطفرات الإضافية التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة لفهم تأثيرها على احتمالية التهرب المناعي".

وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي، إنه تم العثور على متحور BA.4 في جنوب إفريقيا والدنمارك وبوتسوانا واسكتلندا وإنجلترا في الفترة من 10 يناير إلى 30 مارس.

وتم رصد جميع حالات BA.5 في جنوب إفريقيا اعتبارا من الأسبوع الماضي، لكن وزارة الصحة في بوتسوانا قالت إنها حددت أربع حالات من BA.4 و BA.5، وجميعها بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 50 عاما والذين تم تطعيمهم بالكامل ويعانون من أعراض خفيفة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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