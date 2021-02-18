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الخميس، 18-02-2021 10:27 ص

منظمة الصحة العالمية تزف خبر ا مُفرحا بشأن فيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - زفت منظمة الصحة العالمية، مساء أمس الأربعاء، خبرا سارا للعالم بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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وذكرت وكالة "فرانس 24"، مساء أمس الأربعاء، أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا عبر أرجاء المعمورة، بنسبة 16 بالمئة.

وعلى الرغم من هذا الانحفاض الملحوظ، فإن المنظمة أكدت أن الأزمة الصحية لم تنته بعد، لذلك تواصل الدول تشديد القيود وحملات التلقيح.


وفي سياق متصل، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن توزيع اللقاحات ضد عدوى فيروس كورونا في العالم يتم بشكل غير عادل وغير متساو.


ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أشار غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، إلى أن 130 دولة لم تتلق جرعة واحدة من اللقاح لافتا إلى أنه "في هذه اللحظة الحرجة، تعد المساواة في اللقاح أكبر اختبار أخلاقي أمام المجتمع العالمي".


وقال غوتيريش: 

يجب أن نسعى جاهدين لضمان حصول جميع الناس في كل مكان على فرصة التطعيم في أسرع وقت ممكن.. ومع ذلك، كان توزيع اللقاحات متفاوتًا وغير عادل إلى حد كبير.


وشدد غوتيريش على أنه إذا سُمح للفيروس بالانتشار في البلدان النامية، فإنه "سيتحور مرارا وتكرارا"، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى حقيقة أن "الوباء قد يستمر لفترة طويلة جدا".

 

 

 

المصدر : سبوتنك 





 




 

 


 

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