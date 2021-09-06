منظمة الصحة العالمية تشير إلى قدرة سلالة 'مو' الجديدة على تفادي حماية الأجسام المضادة

الوكيل الاخباري - من الضروري إجراء مزيد من بحوث سلالة "مو" الجديدة لـ"كوفيد – 19" لمعرفة سبب مقاومته لكل اللقاحات سارية المفعول.

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أعلن ذلك ناطق باسم منظمة الصحة العالمية خلال حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية.



وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن سلالة "مو" من فيروس كورونا اكتشفت لأول مرة في يناير الماضي في كولومبيا. وتم تسجيلها في أغسطس الماضي كسلالة جديرة بالاهتمام، إذ أنها تمتلك بعض الطفرات التي يمكن أن تؤثر مستقبلا على مناعة الإنسان.



وقال المكتب الصحي في منظمة الصحة العالمية إن المعلومات التي قدمها فريق العمل الخاص بتحور الفيروسات والتابع لمنظمة الصحة العالمية قد أشارت إلى أن المناعة التي تم إنتاجها جراء التفاعل مع سلالات سابقة أو نتيجة حملات التطعيم السابقة قد تكون ضعيفة ضد سلالة "مو"، لكن هذا الاستنتاج بحاجة إلى إجراء بحوث إضافية.

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روسيا اليوم









