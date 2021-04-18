منظمة الصحة العالمية تصف الوضع الوبائي العالمي بالمقلق

الوكيل الإخباري - قالت منظمة الصحة العالمية إن الوضع الوبائي في العالم بعد الزيادة في معدل الإصابة والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، التي تم تسجيلها خلال الأسابيع الأخيرة بات مقلقا.

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وأعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، اليوم الأحد، إنه "حتى 12 أبريل 2021 ، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، كان هناك 135 مليون و646617 حالة إصابة بـ COVID-19 ومليونان و930732 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم".

وأضافت أنه تم تسجيل زيادة في عدد الإصابات الجديدة على مدى 7 أسابيع متتالية، وزيادة في عدد الوفيات على مدى 4 أسابيع متتالية.



وأوضحت أن نسق الزيادة التي تم تسجيلها في الإصابات والوفيات مقلق، مشيرة إلى أنه "لا نزال نرى تأثير ظهور متغيرات الفيروس ورفع الإجراءات التقييدية واستخدام اللقاح غير العادل بين البلدان".

روسيا اليوم