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الجمعة، 15-01-2021 10:03 م

منظمة الصحة العالمية تعارض حاليا طلب شهادة تلقيح كشرط للسفر الدولي

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الوكيل الاخباري -أعلنت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية معارضتها "حالياً" طلب شهادات تلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد كشرط لإتاحة دخول دوله أمام المسافرين الدوليين.
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ونقلت شبكة يورونيوز الأوروبية اليوم الجمعة عن اللجنة قولها في توصيات "ما زال ثمة الكثير من الأمور الرئيسة غير المعروفة في ما يتعلق بفعالية اللقاحات على صعيد الحد من انتقال (الفيروس)، كما أنّ اللقاحات متوافرة حاليا بكميات محدودة"، مضيفة أنّ إثبات التلقيح لا يجب أن يستثني تدابير صحية وقائية أخرى.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنها تحبذ مناقشة موضوع إصدار وثيقة تمنح لمتلقي لقاح وباء كوفيد-19 على مستوى دول الإتحاد ومؤسساته، مشيرة الى أن مثل هذا النقاش يجب أن يتعلق بالجوانب القانونية والسياسية .

 




 

 


 

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