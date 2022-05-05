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الخميس، 05-05-2022 12:08 م

منظمة الصحة العالمية تعلن عن زيادة عدد الإصابات بأنواع متحور أوميكرون الفرعية

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الوكيل الاخباري- أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد البلدان التي اكتشفت فيها إصابات بأنواع فرعية من متحور "أوميكرون" للفيروس التاجي المستجد، يزداد باستمرار.

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ويشير التقرير الأسبوعي للمنظمة بشأن جائحة "كوفيد-19"، إلى أن "ثلاثة أنواع فرعية من متحور أوميكرون" BA.4 و BA.5 و BA.2.12.1 قد حصلت فيها العديد من الطفرات، التي يمكنها التأثير في ميزاتها، حيث تشير قاعدة البيانات الدولية وتقارير فروع منظمة الصحة العالمية، إلى أنه في BA.4 و BA.5 حصلت طفرات 69/70 و L452R و F486V ؛ وفيBA .2.12.1 حصلت طفرات L452Q و S704L. وإن عدد البلدان التي أبلغت عن زيادة في عدد الإصابات يزداد باستمرار".

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، يستمر انخفاض عدد الإصابات الجديدة بعدوى الفيروس التاجي. فخلال أسبوع من 25 أبريل ولغاية 1 مايو انخفض عدد الإصابات في العالم بنسبة 17 بالمئة، ونسبة الوفيات 3 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق من 18 إلى 24 أبريل.

وتشير البيانات الرسمية إلى أنه لغاية الأول من مايو 2022 بلغ عدد الإصابات في العالم بعدوى الفيروس التاجي المستجد أكثر من 500 مليون إصابة مؤكدة وأكثر من ستة ملايين حالة وفاة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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