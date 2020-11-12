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الخميس، 12-11-2020 01:00 م

منظمة الصحة العالمية تكشف الفروق بين أعراض الأنفلونزا وفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - قالت منظمة الصحة العالمية إن فيروس كورونا والإنفلونزا لهما أعراض مماثلة، ومع ذلك، فإن الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن تتسبب أيضًا في فقدان حاسة التذوق والشم ، فضلاً عن ضيق التنفس والحمى التي تزيد عن 38 درجة.

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وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن "فيروس كورونا والإنفلونزا لهما أعراض متشابهة، مثل السعال وسيلان الأنف والتهاب الحلق والحمى والتعب. 

ومع ذلك، يمكن أن يتسبب فيروس كورونا في ظهور أعراض إضافية مثل فقدان حاسة التذوق والشم وضيق التنفس".

تشمل أعراض "كوفيد 19" الشديدة ضيق التنفس وفقدان الشهية وألمًا أو ضغطًا مستمرًا في الصدر وحمى تزيد عن 38 درجة والارتباك، وفقًا للمنظمة. 


يجب على الشخص المصاب بأعراض شديدة، العناية الطبية الفورية.

 

حتى مع وجود أعراض خفيفة لـ"كوفيد 19"، يجب على الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وكبار السن والأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل مراجعة الأطباء.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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