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الإثنين، 11-01-2021 10:47 ص

منظمة الصحة العالمية: توجه عاجل إلى الصين للتحقيق في أسباب ظهور كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن وفدا من خبراء منظمة الصحة العالمية سيصل إلى البلاد الخميس المقبل لإجراء تحقيق في أسباب ظهور الفيروس التاجي المستجد في الصين.

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وقال بيان بالخصوص إن الخبراء الأجانب خلال هذه الزيارة "سيجرون تحقيقا مشتركا مع العلماء الصينيين".


وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد أعرب يوم 5 يناير عن خيبة أمله لأن السلطات الصينية أخرت منح السماح بوصول مجموعة علمية دولية من الخبراء للتحقيق في منشأ كورونا.


بالمقابل أرجعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، هذا التأخير إلى "طبيعة الإجراءات الرسمية في ظروف الوباء".


يشار إلى أن تفشي المرض الناجم عن فيروس كورونا سُجل نهاية عام 2019 في وسط الصين، وانتشر بعد ذلك في معظم دول العالم، وعدت منظمة الصحة العالمية العدوى جائحة في 11 مارس 2020 .

 

روسيا اليوم

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