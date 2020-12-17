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الخميس، 17-12-2020 12:14 م

منظمة الصحة العالمية: سنساعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ بلقاحات ضد كورونا

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الوكيل الإخباري- قالت سوكورو إسكالانتي منسقة شؤون الأدوية في منظمة الصحة العالمية، إن هذه المنظمة ستكون قادرة على بدء توزيع لقاحات ضد فيروس كورونا في آسيا والمحيط الهادئ في أبريل 2021.

وذكرت أنه، سيتم تسليم اللقاحات من خلال COVAX، المشروع العالمي لمنظمة الصحة العالمية للترويج للقاحات ضد كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.

ونقلت وكالة AP، عن إسكالانتي قولها: "من المهم التأكيد على أن معظم، إن لم يكن كل، دول غرب المحيط الهادئ تشارك في مشروع COVAX. وكجزء من COVAX، نتوقع تسليم اللقاحات في الربع الثاني من عام 2021".

وأوضحت أنه في الوقت نفسه، تعتمد بعض دول المنطقة، على عقودها الخاصة مع الشركات المصنعة للقاحات ضد فيروس كورونا.

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المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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