منظمة الصحة العالمية: لا نستبعد تسرب فيروس كورونا من مختبر!

الوكيل الاخباري - أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه لا يستبعد فرضية تسرب فيروس كورونا من مختبر.

اضافة اعلان



وشدد غيبريسوس، خلال مشاركته في قمة زعماء مجموعة السبع، على ضرورة دراسة كل الفرضيات.



واعتبر ذات المسؤول، إنه لم يكن هناك ما يكفي من الشفافية والتعاون من جانب الصين في المراحل الأولى من التحقيق في أصل فيروس كورونا.

مشيرا إلى إن ما لا يقل عن 174 مليون شخص أصيبوا بعدوى فيروس كورونا، وتوفي 3.75 مليون شخص جراء الإصابة بالفيروس.

لذلك اعتبر غيبريسوس أن هؤلاء الناس، يجب أن يعرفوا من أين جاء هذا الفيروس.

مضيفا إن هذا ضروري حتى نتمكن في المستقبل من منع تكرار الوباء.



وكان خبراء منظمة الصحة العالمية، قد اعتبروا أن تسرب الفيروس من المختبر فرضية غير مرجحة كثيرا.

ورجحوا أن يكون الفيروس قد إنتقل إلى البشر من الخفافيش عبر حيوان آخر.

ومن جانبها، أكدت الصين في أكثر من مناسبة أنها لم تخف أي معطيات فيما يتعلق بوباء كورونا.

المصدر : النهار