الثلاثاء 20-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تعميم حكومي بشأن دوام موظفين

تواصل عمليات مكافحة الجراد في الازرق بعد دخول اسراب جديدة

12 مخالفة بحق منشآت تجارية بمحافظة الزرقاء

ضبط 5 متسولين بالزرقاء

ضبط مصاب بكورونا غير ملتزم بالحجر المنزلي

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الحويطات والغرايبة والعبادي

التربية لـ الوكيل : لا قرار حتى الان حول تمديد سنوات الخدمة لبعض المعلمين

مركز ادارة الازمات ينشر تعميماً هاماً لجميع المواطنين

وزير الصحة يقرر ايقاف 12 موظفا بمستشفى السلط عن العمل

الجيش يتسلم أجهزة ومعدات من الوكالة الأميركية

الثلاثاء، 20-04-2021 09:44 م

منظمة الصحة العالمية: يمكن القضاء على كورونا خلال أشهر

eeeb29d1-1998-4043-a342-3e6ab4d7a9a5_16x9_1200x676


الوكيل الاخباري - في إعلان متفائل قد يكون نادرا، أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، الاثنين، أن أدوات القضاء على جائحة كورونا في غضون أشهر باتت متوفرة.

اضافة اعلان

وقال أدهانوم: "لدينا الأدوات لكي نضع هذه الجائحة تحت السيطرة في غضون أشهر إذا ما استخدمناها بشكل جدي وعادل".


هذا وأوصت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، يوم امس الاثنين، ألا يكون إثبات التطعيم شرطا للسفر الدولي، مؤكدة موقفها إزاء هذه القضية التي تشهد جدلا متناميا.

 

وأشار الخبراء المستقلون، في بيان صدر بعد اجتماع، يوم الخميس الماضي، إلى محدودية الأدلة بخصوص ما إذا كان التطعيم ضد كوفيد-19 يقلل القدرة على نقل الفيروس، وإلى "التفاوت المستمر في توزيع اللقاحات في العالم".


وقالت اللجنة إن على الدول أن تدرك أن طلب إثبات التطعيم يعزز عدم المساواة في حرية التنقل.

 

العربية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
رئيس-منظمة-الصحة-في-البرازيل-سنحصل-على-لقاح-كورونا-بحلول-يونيو-2021-

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 142 مليوناً

main_image607ecc6d66f03

بلد عربي يعلن إغلاق الأجواء مع 50 دولة

وفاة

31 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

سينوفارم

مصر تتفق على شراء 20 مليون جرعة من لقاح سينوفارم

607e999d4236042b343a9ffc

المتعافون من كورونا أكثر من المصابين في روسيا

f36acc13-ae22-4e12-a107-be980139b2f0_16x9_1200x676

جديد اختراعات كورونا.. جهاز يتنبأ بعاصفة الالتهابات لدى المرضى!

أخبار متعلقة
3000-1200x675

كيف تسير العلاقة بين الصين والصحة العالمية؟

5fd7b920-d69b-4856-ba7d-59cd432689ae

هل يمنع لقاح كورونا انتقال العدوى ؟ .. الصحة العالمية تجيب

برازيل

ارتفاع خطير بإصابات كورونا في البرازيل

الصحة-العالمية-780x470

الصحة العالمية: قومية اللقاح تصبح أكثر بشاعة كل يوم

ممممك

الصحة الفلسطينية : التطعيم ضد كورونا على أربع مراحل

فرني

فرنسا.. 138 وفاة جديدة بكورونا