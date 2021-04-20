منظمة الصحة العالمية: يمكن القضاء على كورونا خلال أشهر

الوكيل الاخباري - في إعلان متفائل قد يكون نادرا، أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، الاثنين، أن أدوات القضاء على جائحة كورونا في غضون أشهر باتت متوفرة.

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وقال أدهانوم: "لدينا الأدوات لكي نضع هذه الجائحة تحت السيطرة في غضون أشهر إذا ما استخدمناها بشكل جدي وعادل".



هذا وأوصت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، يوم امس الاثنين، ألا يكون إثبات التطعيم شرطا للسفر الدولي، مؤكدة موقفها إزاء هذه القضية التي تشهد جدلا متناميا.

وأشار الخبراء المستقلون، في بيان صدر بعد اجتماع، يوم الخميس الماضي، إلى محدودية الأدلة بخصوص ما إذا كان التطعيم ضد كوفيد-19 يقلل القدرة على نقل الفيروس، وإلى "التفاوت المستمر في توزيع اللقاحات في العالم".



وقالت اللجنة إن على الدول أن تدرك أن طلب إثبات التطعيم يعزز عدم المساواة في حرية التنقل.

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