الأربعاء 02-12-2020
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الأربعاء، 02-12-2020 07:42 م

منظمة الصحة: اللقاحات لن تمنع زيادة إنتشار كورونا

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الوكيل الاخباري - قال كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية الأربعاء، إن المنظمة لا تعتقد أنه ستكون هناك كميات كافية من لقاحات فيروس كورونا المستجد، لمنع زيادة معدلات العدوى بالمرض خلال فترة تمتد بين 3 إلى 6 أشهر قادمة.
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وأضاف مايك رايان: "لن تكون لدينا عمليات تطعيم كافية لمنع زيادة حالات الإصابة خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة القادمة".

ودعا رايان، إلى مواصلة التباعد الاجتماعي واحترام الإجراءات الأخرى للحيلولة دون انتشار كوفيد-19.

وطرحت عدة شركات لقاحات وصلت فعالية بعضها إلى 95%.

وتعتزم روسيا البدء بحملة تلقيح "واسعة النطاق" ضد فيروس كورونا، اعتبارا من نهاية الأسبوع المقبل. 

 




 

 


 

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